أخطاء ترتكبونها أثناء التسوّق عبر الإنترنت قد تعرّضكم للخطر!

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بعد الثورة العلمية الكبيرة في عالم الإنترنت، دخلنا بما يعرف بعصر السّرعة فأصبحنا نعتمد على الشبكة الرقمية لتسهيل جميع أمورنا الحياتيّة لا سيّما التسّوق والتجارة.ولا عجب أن يتميّز التسوق الإلكتروني بمميزات كثيرة، لكن ليس كل ما نجده على الإنترنت يمكن الوثوق به والسرعة لا يجب أن تتحوّل إلى تهوّر قد ندفع ثمنه غالياً إن لم نكن متيقظين لكل كبسة زر نقوم بها.إليكم خمسة أخطاء شائعة غالباً ما نقوم بها عندما نتسوق عبر الإنترنت:1- تحفيظ بياناتنا الشّخصيّة: من المريح أن نقوم بتحفيظ جميع المعلومات الشخصية الّتي أوردناها سابقاً عبر موقع ما بهدف توفير معاناة إعادة كتابتها عن جديد في كل مرة أردنا فيها الشراء خصوصاً عبر المواقع التي نثق بها. إنما يجب دائماً أن نتذكر احتمال تعرض الموقع للقرصنة وبالتّالي جميع بياناتنا يمكن أن تصبح في متناول هذه الجماعات مثل عنوان منزلنا، أو الرقم السّري للبطاقة المصرفيّة الخاصة بنا.2- البحث العشوائي: نخطئ إن اعتقدنا بأن أول نتيجة نجدها في محرّك البحث أو موقع ما هو المنتج الأفضل فنبادر إلى شرائه. لا يجب أن نتكاسل ونأخذ ما يقدم لنا، فعادةً أول نتيجة تظهر أمامنا على غوغل أو غيره تكون مدفوعة، أي يقوم صاحب الموقع بدفع مبلغ من المال كي يظهر موقعه على رأس القائمة. قضاء بعض الوقت في البحث عن الشيء المناسب سيقدم لك نتائج أفضل. إنّ استخدام أدوات البحث المتقدمة تساعدك كثيراً.3- الشراء من مواقع مجهولة: ليست كل المواقع آمنة وموثوقة، و لا تعتقد أنّه من المستحيل التمييز بين موقع فعلي وآخر وهمي بل بخطواتٍ بسيطة يمكنك تجنب الوقوع في شباك القراصنة، مثلاً قم بقراءة بسيطة حول الموقع وتاريخه قبل الشروع بالشراء منه لتعرف من يديره. كما يمكنك التأكد من رابط URL واحتوائه على https حيث أن s تدل النسخة الأكثر أماناً من بروتوكول http.4- عدم قراءة مراجعات المشترين: إن كنت دقيقاً للغاية في الشراء سوف تتمعن بقراءة خصائص المنتج قبل المبادرة إلى شرائه، ولكن الأهم من ذلك هو مراجعة ما كتبه الزبائن قبلك وقراءة تجربتهم “reviews” فهم يميلون أكثر إلى إعطاء الوصف الموضوعي والدّقيق بعيداً عن الشعارات التّسويقية.5- الشراء عن طريق واي فاي الأماكن العامة: يعتقد البعض أن التسوق خلال استعمال هذه التقنية يُوفّر عليهم الكثير من الوقت والمال. لكن مهلاً، يجب أن تكون حذراً بخاصةً عند القيام بعمليات شرائية ومصرفية، لأن غالبية الأماكن العامة الّتي تقدّم خدمة واي فاي مجانية لا تكون محمية وآمنة من اللصوص الّذين يتربصون لسرقة حساباتكم الشخصية. لذا لا تحاولوا بشكل من الأشكال الشراء عن طريق الواي فاي المجاني في المقاهي أو الجامعات، فلا أحد يدري مستوى الحماية عليها.