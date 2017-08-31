إحذروا... ماذا سيحدث لكوكب الأرض بين 20 و23 أيلول؟

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حذّر العالم الأميركي ديفيد ميد مرّة جديدة من أنّ العالم سينتهي نتيجة تصادم ناري سيحدث في غضون أسابيع.وأعلن ميد أن نهاية الحياة على الأرض ستكون نتيجة اصطدام كوكب "نيبيرو" الغامض بالأرض.ووفقاً لنظرية ميد، فإن نهاية العالم ستحدث بين 20 و23 أيلول، مستنداً الى "أدلة" مكتوبة على الأهرامات وفي الكتاب المقدس وفق ما ذكر.ويعتقد ميد أن نيبيرو، المعروف أيضاً باسم الكوكب X، سيصبح مرئياً في السماء نحو منتصف شهر أيلول قبل أن يصطدم مع كوكبنا.وفي هذا السياق، لفتت وكالة الفضاء الأميركية ناسا الى أن هذه القصص التي تتحدث عن كوكب نيبيرو وغيره من الكواكب الضالة هي خدع على شبكة الانترنت وليست حقيقة.يشار الى أنها ليست المرة الأولى التي يتنبأ بها ميد بنهاية العالم.