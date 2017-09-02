من سيتولى منصب رئاسة وكالة الناسا؟

ترامب يعتزم تعيين طيار البحرية السابق وعضو جمهوري في الكونغرس

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LBCI News Lebanon

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه يعتزم تعيين طيار البحرية السابق والعضو الجمهوري في الكونغرس جيمس برايدنستاين رئيسا لوكالة الفضاء الاميركية (ناسا).

وبرايدنستاين البالغ من العمر 42 عاما دعم ترامب خلال حملته الرئاسية، ويعتبر منذ فترة طويلة صاحب الحظ الاوفر لرئاسة الوكالة.

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غير ان التعيين المرتقب تعرض لانتقادات لاذعة من سناتورين عن فلوريدا، شككا في مؤهلات النائب عن اوكلاهوما لقيادة وكالة بهذا التعقيد والتكنولوجيا العالية.

برايدنستاين الذي انتخب عضوا في الكونغرس عن اوكلاهوما في 2012، هو عضو في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب وفي لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا.

وبحسب مجلة "سبيس نيوز" المختصة بالفضاء فإن برايدنستاين طالما كان من مؤيدي منح القطاع الخاص دورا أكبر في الفضاء.