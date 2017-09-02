المرأة التي سارت 10 مرات في الفضاء محطمة الرقم القياسي... تعود الى الأرض

الأرقام التي حققتها لا يضاهيها أي أميركي آخر

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LBCI News Lebanon

ستعود رائدة الفضاء الأميركية، بيغي ويتسون، أكثر نساء العالم خبرة بالفضاء إلى الأرض نهاية الأسبوع محققة العديد من الأرقام القياسية.

وتغادر رائدة الفضاء، المحطة الفضائية الدولية، السبت، متجهة إلى منزلها بعد غياب دام 9 أشهر ونصف.

وستكون قد قضت 665 يوما في الفضاء عند وصولها إلى كازاخستان برفقة رائد فضاء أميركي آخر ورائد فضاء روسي، إلا أن الأرقام التي حققتها لا يضاهيها أي أميركي آخر.

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وخلال ثالث وآخر مهامها أصبحت عالمة الكيمياء الحيوية ( 57 عاما) أكبر النساء عمرا ممن وصلن للفضاء، كما قامت بالسير 10 مرات في الفضاء، أكثر من أي امرأة أخرى.