خمس ميزات ستعشقها في نظام IOS 11 الجديد...منها ميزة قد تنقذ حياتك

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ينتظر محبو شركة آبل بلهفة الإصدار الجديد للآيفون الذي يتوقع الإعلان عنه في 12 أيلول.وفي إطار عمل شركة آبل على تطوير الجيل القادم من هاتفها الرائد آيفون، طورت الشركة نظام حديث خاص بالجيل الجديد من منتجاتها وهو نظام IOS 11 ويتميز بمجموعة من التحسينات والمزايا، نذكر أبرزها:1- الصور الحية: سيصبح بإمكانك تسجيل الصور الحية بطريقة GIF وضبط حركة الصورة، لتسهل عليك عملية تحميل الصور المتحركة على مواقع التواصل الإجتماعي.2- تخزين الصور والفيديوهات: إضافة تقنية جديدة لضغط الصور ليصبح بإمكانك حفظ أكبر عدد من الصور والفيديوهات بنفس الجودة.3- مركز التحكم: إعادة تصميم لوحة التحكم المخصصة لتسهيل العمل في الآيفون مثل الموسيقى والإضاءة وغيرها، سيتيح التصميم الجديد إمكانية التعديل على اللّوحة وزيادة تسهيلات بحسب رغبتك.4- لوحة المفاتيح: من أبرز التغييرات في النظام الجديد، سيكون بإمكانك الآن الكتابة بيد واحدة بكل سهولة فقد استحدث النظام الجديد لوحة مفاتيح تخولك أن تتحكم بالأحرف، فعند تفعيلك لهذه الخدمة ستجد أن الحروف أصبحت أقرب إلى بعضها أي أسهل ان كنت تكتب بيدٍ واحدة.5- نظام أثناء القيادة: هذا التحديث قد ينقذ حياة الآلاف، فهو كنظام الطائرة airplane mode عند تفعيله سيتخذ هاتفك بعض الإجراءات الوقائية مثل منع وصول الإشعارات notifications للحرص على عدم تلهي السائق بالهاتف أثناء القيادة.