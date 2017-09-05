إلغاء ميزة ينتظرها الجميع في أيفون 8

ما هي الميزة التي ألغتها آبل؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار آبل, أيفون 8,أيفون,ما هي الميزة التي ألغتها آبل؟

LBCI News Lebanon

كشفت التسريبات الأخيرة عن أنّ شركة آبل ألغت أبرز ميزة في هاتف أيفون 8 المقرر إطلاقه في 12 أيلول/سبتمبر.

وبحسب تقرير نشره موقع "فوربس"، فإنّ ميزة قارئ بصمات الأصابع على الشاشة اختفت من الجهاز الجديد بسبب عدم تمكّن آبل من الحصول على التكنولوجيا الكاملة لتشغيل هذه الخاصية.

الإعلان

تمامًا كسامسونغ، لم تتمكّن آبل من توفير هذه التكنولوجيا في الوقت المحدد.

وفي حين أن أيفون 8 سيفقد هذه الميزة في الجهاز المرتقب، فإن هذا الأمر سيحتم على الشركة البحث عن بدائل أو براءات اختراع تمكنها من تقديم ميزات متطورة في النسخ المقبلة من هواتفها الذكية.