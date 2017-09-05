علوم وتكنولوجيا
05 أيلول 2017 - 10:45
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إلغاء ميزة ينتظرها الجميع في أيفون 8

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إلغاء ميزة ينتظرها الجميع في أيفون 8
كشفت التسريبات الأخيرة عن أنّ شركة آبل ألغت أبرز ميزة في هاتف أيفون 8 المقرر إطلاقه في 12 أيلول/سبتمبر.
 
وبحسب تقرير نشره موقع "فوربس"، فإنّ ميزة قارئ بصمات الأصابع على الشاشة اختفت من الجهاز الجديد بسبب عدم تمكّن آبل من الحصول على التكنولوجيا الكاملة لتشغيل هذه الخاصية.
 
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تمامًا كسامسونغ، لم تتمكّن آبل من توفير هذه التكنولوجيا في الوقت المحدد.
 
وفي حين أن أيفون 8 سيفقد هذه الميزة في الجهاز المرتقب، فإن هذا الأمر سيحتم على الشركة البحث عن بدائل أو براءات اختراع تمكنها من تقديم ميزات متطورة في النسخ المقبلة من هواتفها الذكية.
 
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