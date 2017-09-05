علوم وتكنولوجيا
05 أيلول 2017 - 11:22
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اكتشاف ثقب أسود عملاق في مجرّة "درب التبانة" أكبر 100 ألف مرّة من الشمس

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اكتشاف ثقب أسود عملاق في مجرّة &quot;درب التبانة&quot; أكبر 100 ألف مرّة من الشمس
اكتشف فريق من علماء الفضاء اليابانيين  ثقباً أسوداً هائلاً، حجمه أكبر من الشمس بمئة ألف مرّة أطلقوا عليه اسم "الوحش الأسود".

وأكدّ العلماء أن هذا "الوحش" يقع في قلب مجرّة درب التبانة أي المجرة التي يوجد فيها كوكب الأرض، وظهر هذا الثقب وسط كتلة غيوم غازية سامة تبعد عن الأرض نحو 25 ألف سنة ضوئية.
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وأثار هذا الإكتشاف حيرة العلماء وطرح عدة أسئلة حول كيفية تكوّن الثقوب الضخمة نظراً للحجم الفريد الذي يتمتع به وخصوصاً أنه نشأ في صلب مجرتنا، كما حذروا أن هكذا ظاهرة قد تدحض بعض النظريات الفيزيائية حول تكون الثقوب السوداء والأحجام التي ممكن أن تتخذها والأشكال الفضائية كالنجوم والكواكب وحتى الحياة بحد ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن ثقب "الوحش الأسود" هو ثاني أكبر ثقب اكتشف حتى يومنا هذا من بعد الثقب الأسود الأضخم "ساغيتاريوس- أ" Sagittarius A..
 
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