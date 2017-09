سيتمكّن مستخدمو تطبيق التراسل الفوري واتساب قريبًا من حذف الرسائل بعد إرسالها وقبل أن يقرأها الطرف الآخر.

وأفاد موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا الجديدة ضمن النسخ التجريبية من التطبيق، بأنّ ميزة "حذف للجميع" (Delete for Everyone ) أصبحت قريبة جدًا.

وأضاف أن الشركة في الوقت الحالي تختبر الميزة، مشيرًا إلى أنّها تعمل بنجاح.

وذكر الموقع أن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لكل من نظام أندرويد وiOS، وستدعم حذف الرسائل المرسلة حتى من مركز الإشعارات على النظامين.

DELETE FOR EVERYONE NEWS!

[AVAILABLE SOON!] pic.twitter.com/GQ6eqbNvSn