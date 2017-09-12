بالصور - مؤتمر آبل.. إطلاق أيفون 8 و أيفون 8 بلس وأيفون X

كشفت شركة آبل عن منتجاتها الجديدة في أول حدث يحتضنه المسرح الذي أهدته لروح مؤسسها ستيف جوبز.

​

وأعلنت الشركة عن طرح هواتف ​أيفون 8 وأيفون 8 بلس وأيفون إكس للبيع.

​

الإعلان

وفي التفاصيل، هاتف أيفون 8 مزود بشاشة 4.7 بوصة ومجهز بشاحن لاسلكي ويدعم الاتصال اللاسلكي مع سماعات الأذن.



​

ويبدأ سعر هاتف آيفون 8 بـ 699 دولارا ويأتي في نسختين 64 غيغا بايت و256 غيغا بايت.

​

أما هاتف أيفون 8 بلس فمزوّد بشاشة 5.5 بوصة. ويأتي في نسختين 64 غيغا بايت و256 غيغا بايت ويبدأ سعره بـ 799 دولارا.

​

وفي ما يتعلّق بأيفون إكس، فهو مزود بخاصية "تعريف الوجه" لفتح قفل الهاتف. ويأتي بلوني أسود وفضي بقطر 5.8 بوصة وشاشة بكامل حجم الهاتف.

​

كما هو مجهز بشاحن لاسلكي وفترة تشغيل البطارية فيه تزيد ساعتين عن هاتف آيفون 7.

​

ويكون التحدث إلى المساعد الشخصي " سيري" على أيفون إكس إما بالتحدث المباشر أو بالضغط على زر إقفال الهاتف في الجانب الأيمن.

وسيبدأ سعر هاتف أيفون إكس بـ999 دولارًا ولن يكون متاحًا في الأسواق قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر.



​

وسيتوفر الأيفون الجديد في الأسواق ابتداء من 22 سبتمبر/أيلول.

هذا وتم إطلاق الفئة الثالثة من ساعة آبل المطورة التي ستكون مجهزة بشريحة خلوية مدمجة والتي سيكون لها الرقم الهاتفي نفسه لمستخدم الهاتف.





أيفون إكس