بالفيديو- أيفون اكس يفشل في اول اختبار ولحظات حرجة لشركة آبل

موقف حرج لشركة ابل خلال استعراض ميزات ايفون X

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LBCI News Lebanon

انتظر ملايين الأشخاص حول العالم حفل إ طلاق هواتف أيفون الجديدة بفارغ الصبر، إلا أن شركة آ بل قد تعرضت لموقف حرج قد يظل مرسخًا في أ ذه ا ن الجميع خلال انعقاد مؤتمرها السنوي يوم امس الثلاثاء.

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فخلال كشف نائب رئيس الشركة لهندسة البرمجيات كريغ فيديريغي عن ميزة هاتف "ايفون اكس" الجديدة وهي ميزة التعرف على الوجه، لم يفتح قفل الهاتف بعد محاولتين من فيديريغي ، وظهر على الشاشة طلب ادخال رمز الدخول تاركًا جميع الحاضرين يراقبون ما يجري بصمت.

واتّضح أن المشكلة ليست تقنية تكمن في الميزة الجديدة للهاتف المنتظر، بل أن الهاتف أعيد تشغيله قبل بدء المؤتمر ، لذلك فإن ظهور رمز الدخول أمر طبيعي بعد اعادة تشغيل هواتف.

يذكر أن شركة أبل قد كشفت النقاب على 3 هواتف جديدة وهي أيفون 8، أيفون 8 بلاس وايفون اكس بالإضافة إلى ساعة جديدة وتلفزيون جديد.