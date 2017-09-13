خمسة أشياء لم تكشفها آبل عن الآيفون X الجديد

أعلنت شركة آبل رسمياً أحدث إصداراتها هاتف آيفون X، وكان مدير التسويق "فيل سشيلر" يتحدث في المؤتمر الصحافي عن الميزات الجديدة للهاتف انطلاقاً من الشاشة الجديدة الأكبر مروراً بالشحن الاّسلكي وصولاً إلى السعر المبدئي وهو 999$ وكل التفاصيل الأخرى.



ولكن وفقاً لخبراء التكنولوجيا، هناك الكثير من التغييرات الملحوظة والمهمة في أيفون X إنما المستغرب هو أنه هناك بعض الثغرات التي تركت على حالها.

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إليكم خمسة أشياء لم تتطرق اليها آبل خلال المؤتمر ولم تكشفها للعالم عن الآيفون X الجديد: ولكن وفقاً لخبراء التكنولوجيا، هناك الكثير من التغييرات الملحوظة والمهمة في أيفون X إنما المستغرب هو أنه هناك بعض الثغرات التي تركت على حالها.إليكم خمسة أشياء لم تتطرق اليها آبل خلال المؤتمر ولم تكشفها للعالم عن الآيفون X الجديد:



1- تبلغ قيمة طراز 256 غيغا من الهاتف حوالي 1149 دولاراً: السعر الجديد الذي أعلن عنه وهو حوالي الألف دولار كان كفيلاً بإثارة تعجب متتبعي آبل واعتقدوا أن الكلفة باهظة بعض الشيء. ولكن هذا السعر هو مبدئي وفقط لطراز ال64 غيغابايت من التخزين، فعندما تقوم بتحديد النموذج الذي تود شراءه على صفحة الطلب المسبق الرسمية، فإن الموقع سيُظهر لك أنّ ثمن الأيفون X بسعة تخزين 256 غيغا هو1149دولاراً، وهذا لا يشمل حتى آبل كير الذي يبلغ ثمنه 199 دولاراً.



2- يحتوي آيفون X على ميزة الشحن السريع: هذه الميزة الجديدة في آبل، اشتهرت كثيراً في الإصدارات السابقة لهواتف أندرويد. أما الآن، إذا كنت تستخدم آبل الجديد، يمكنك الحصول على 50 بالمئة من نسبة البطارية خلال 30 دقيقة من الشحن.



3- الشاشة الجديدة أقل سطوعاً من شاشة سامسونغ نوت 8: خلال اختبار قام به موقع "ديسبلاي مايت" لوحظ أن لشاشة سامسونج نوت 8 ميزة السطوع تصل كحد أقصى إلى 1240 شمعة في المتر المربع مقارنة بـ 625 شمعة في المتر المربع لهاتف أيفون X، وعلى حد تعبير المحلل "ريموند سونيريا"، تملك سامسونغ اذاً أفضل شاشة لهاتف ذكي.



4- كاميرا "السيلفي" لم تتحسن: تحدثت آبل كثيراً عن نظام الكاميرا الجديد وقدرة التعرف على الوجوه لفتح الهاتف، لكن على ما يبدو أنها لم تستخدم نفس الكاميرا مثل النماذج السابقة مع بقائها على 7 ميغابكسل فقط للكاميرا الأمامية.



5- تغيير مكان مركز التحكم “control center”: مع غياب الزر الرئيسي في الآيفون X ستختلف تجربة التنقّل في الهاتف إلى حد ما، فبدل سحب الجزء السفلي من الشاشة، أصبح مركز التحكم في الجزء العلوي من الشاشة إلى جانب مركز الإشعارات “notification center”.