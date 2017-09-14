آبل تخرج عن صمتها... لهذا السبب فشل أيفون X في فتح قفل الشاشة!

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أوضحت شركة آبل في بيان لموقع ياهو ما الذي حصل خلال حفل إطلاق هواتف أيفون الجديدة.وكانت آبل قد عاشت لحظات من الحرج يوم الثلاثاء الفائت. إذ خلال كشف نائب رئيس الشركة لهندسة البرمجيات كريغ فيديريغي عن ميزة هاتف ايفون X الجديدة وهي التعرّف على الوجه، لم يفتح قفل الهاتف بعد محاولتين وسرعان ما طلب إدخال رمز الدخول.وقد قال مندوب شركة آبل لياهو:"كان بعض الناس يجهزون الهاتف لتجربة المسرح في وقت مبكر ولم يدركوا أن ميزة التعرف على الوجه كانت تحاول مصادقة وجوههم لفك الرمز السري للدخول الى الهاتف. وبعد محاولات عدة فاشلة، لأن الهاتف كان مبرمجاً للتعرّف على وجه كريغ، طلب الهاتف إدخال رمز الدخول كون هذه الخطوة هي الإجراء الإلزامي في مثل هذه الحالات".والملفت هو أن هذه الحادثة تسلّط الضوء على واحدة من المشاكل المحتملة التي قد تواجه المستخدمين بشكل يومي.