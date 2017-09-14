بالفيديو- منافسة شرسة بين أيفون X وغلاكسي نوت 8... من الأفضل؟

الإعلان

ضجّت المواقع الإخبارية أخيراً بمقالات وأخبار عن مزايا أجدد هاتفين، أيفون X وغلاكسي نوت 8، لأكبر شركتين عملاقتين في عالم الهواتف الذكية آبل وسامسونغ.وقد قام موقع Tom’s Guide بنشر تقريرٍ عن الأسباب التي تجعل غلاكسي نوت 8 أفضل من أيفون X.وقد لفت الموقع إلى مزايا متعددة في الهاتفين منها حجم شاشة كل منهما، خاصية فتح قفل الهاتف ومقاومة الماء والغبار. وقد سلّط التقرير الضوء على أن أيفون X غير مزوّد بقلم في حين أن نوت 8 يترافق مع قلم الكتروني.إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّ الهاتفين يتمتعان بكاميرا مزدوجة.اليكم هذا الفيديو: