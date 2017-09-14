بالفيديو- منافسة شرسة بين أيفون X وغلاكسي نوت 8... من الأفضل؟

ضجّت المواقع الإخبارية أخيراً بمقالات وأخبار عن مزايا أجدد هاتفين، أيفون X وغلاكسي نوت 8، لأكبر شركتين عملاقتين في عالم الهواتف الذكية آبل وسامسونغ.
وقد قام موقع Tom’s Guide بنشر تقريرٍ عن الأسباب التي تجعل غلاكسي نوت 8 أفضل من أيفون X.
وقد لفت الموقع إلى مزايا متعددة في الهاتفين منها حجم شاشة كل منهما، خاصية فتح قفل الهاتف ومقاومة الماء والغبار. وقد سلّط التقرير الضوء على أن أيفون X غير مزوّد بقلم في حين أن نوت 8 يترافق مع قلم الكتروني.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّ الهاتفين يتمتعان بكاميرا مزدوجة.
اليكم هذا الفيديو: