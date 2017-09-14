ما لا تعرفونه عن أيفون 8 الجديد...

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أطلقت شركة آبل منذ أيام باقة جديدة من الهواتف الذكية، أيفون 8 وأيفون 8 بلس وأيفون X، خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد الثلاثاء.وسنقدم لكم في ما يلي 3 مزايا عن أيفون 8 الجديد:- هيكل زجاجي: تسعى دائماً شركة آبل إلى رسم خطوط مميزة في ما يخص تصميم هواتفها. والذي يميّز هاتفا أيفون 8 وأيفون 8 بلس عن غيرهما من الإصدارات السابقة من ناحية الشكل هو أن الجزء الخلفي تغيّر من الألومنيوم إلى الزجاج. هذه التجربة الجديدة تجعل تجربة تلمس الهاتف أجمل، إضافة الى أن مزيج اللون والضوء المنعكس مذهل.- الشحن اللاسلكي: سمح الجزء الخلفي المصمم من الزجاج للهاتف بأن يتميز بتقنية الشحن اللاسلكي. ببساطة، فإن وضع الهاتف على لوحة شحن سيجعل الطاقة تتدفق الى البطاريات من دون أي كابل.- كاميرا أفضل: على الرغم من أنه لم يتم تحديث العدسات، إلا أن كاميرات أيفون الحديث تتميز بأجهزة استشعار جديدة 12 ميغابيكسل. وهذا ما سيجعل الصور أكثر وضوحاً وجودة.