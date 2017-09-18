ميزة جديدة من فيسبوك طال انتظارها...

قريبًا ميزة جديدة من فيسبوك...

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LBCI News Lebanon

هل سئمت من أصدقائك الذين لا يتوقفون عن نشر صور لهم عبر فيسبوك أثناء إجازاتهم أو من مواكبة أخبار الصفحات الاقتصاديّة والأحداث التي يحضرون لها؟ إذا كانت إجابتك نعم، فالحل قريب جدا عبر ميزة جديدة من عملاق التواصل الاجتماعي.

فطوّر موقع فيسبوك زر "الغفوة" أو ما يعرف في اللّغة الانكليزيّة بـSnooze الذي يتيح حظر ظهور المنشورات الصادرة عن صفحة أو شخص أو مجموعة معينة على الموقع لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يومًا.

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ويعتبر "زر الغفوة" بمثابة حل وسط بين ميزة إلغاء المتابعة unfollow وإلغاء الصداقة بشكل كامل unfriend.

والفارق بين "زر الغفوة" وإلغاء المتابعة أن الخيار الأول يمنع المشاركات من الظهور على حسابك لفترة موقتة، في حين أن الخيار الثاني يلغيها بشكل كامل حتى تعيد المتابعة.

وما زالت الميزة في مرحلة الاختبار وبحسب موقع "تك كرانش" سيتمكّن المستخدمون من الاستفادة منها قريبًا.





