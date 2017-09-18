بالفيديو - هذه الساعة لا تريك الوقت فحسب...

ساعة ذكية جديدة...

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LBCI News Lebanon

عرض الموقع الأميركي "كيك ستارتر" ساعة ذكية من تصميم "DC Creatives" أطلق عليها اسم "Eta Clock" تتيح لمستخدمها تحديد أماكن وجود أفراد عائلته وأصدقائه.

وتعمل الساعة بالتوازي مع تطبيق موجود في الهواتف الذكيّة، يضع فيه المستخدم عددًا من المواقع التي يتردّد إليها ويمكن من خلاله تحديد أماكن وجود أفراد عائلته وأصدقائه.

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ويبدو شكل ساعة "Eta Clock" شبيهًا بالساعة العادية، إلا أنّها لا تريك الوقت، بل مكان تواجد الأشخاص الذين يهمك أمرهم.

واستبدلت الساعة الجديدة الأرقام برموز تدل على أمكنة معينة، فعوضا عن الرقم 12 تجد رمزًا للمنزل وعوضا عن الرقم 9 تجد رمزًا للنادي الرياضي، إلخ...

والهدف من الساعة بقاء الشخص على اتصال مع أفراد عائلته.