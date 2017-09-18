الخبراء ينتقدون الأيفون X... هل يخرق التوائم ميزة التعرّف على الوجه؟

خبراء يزعمون ان ميزة الأيفون X الجديدة لن يكون باستطاعتها التمييز بين توأمين متطابقين

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LBCI News Lebanon

ذهل محبو التكنولوجيا بميزات هاتف ايفون X الذي أطلقته شركة آبل الأسبوع الماضي وخصوصًا ميزة التعرّف على الوجه، إلا أن بعض الخبراء قد وجّهوا الانتقادات إلى الشركة ومن بينهم مدير شركة أميركية مختصّة بكاميرات المراقبة.

وكشف هيرمان ياو ان ميزة الأيفون X الجديدة لن يكون باستطاعتها التمييز بين توأمين متطابقين.

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وشرح ياو أن الكاميرا الأمامية تعمل بالإستناد إلى الأنماط البصرية، لذلك لن يتمكن الهاتف من التمييز بين شقيقين أو شقيقتين بنفس الملامح.

وأشار الخبراء إلى أن ميزة استشعار البصمة هي أكثر أمانًا من ميزة التعرف على الوجه إذ إنّه من الممكن ان تتشابه ملامح الوجه بين الأشقاء إلا ان البصمة تبقى منفردة بالشخص وحده.

وكان فيل شيلر، نائب رئيس مدير التسويق في شركة آبل، قد شدد على أن الأخيرة طورت الميزة بشكل لا يخرق خصوصية المستخدم.

ومن جهة أخرى، قال خبراء إنه على مستخدم الأيفون X التبه إلى الاضاءة ووضعية الوجه عند الحاجة إلى فتح الهاتف.