"سناب تشات" يحجب قناة الجزيرة في السعودية

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حجب تطبيق الرسائل المصورة الشهير "سناب تشات" القناة اليومية التابعة لشبكة الجزيرة القطرية عن مستخدميه في السعودية بناء على طلب السلطات في المملكة، بحسب ما أعلنت الشركة المالكة للخدمة.وقال متحدث باسم شركة "سناب انك" "نبذل جهدا للامتثال للقوانين المحلية للدول التي نعمل فيها".وأوضحت الشركة لوكالة فرانس برس أنها تلقت طلب حظر الجزيرة في "سناب تشات" بالسعودية الأسبوع الماضي.وبحسب "سناب انك"، ارتأت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أن قناة "ديسكوفر" التي تبثها الجزيرة عبر "سناب تشات" تنتهك القوانين المحلية.