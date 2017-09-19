ميزة جديدة من واتساب للحفاظ على مساحة التخزين

ميزة جديدة من واتساب

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LBCI News Lebanon

كشف تطبيق اتساب عن ميزة جديدة خاصة بالهواتف التي تعمل بنظام اندرويد، وتتمثل بإدارة محتوى المحادثات للحفاظ على مساحة واسعة في ذاكرة الهاتف.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين باختيار الرسائل والصور ومقاطع الفيديو التي يودون الاحتفاظ بها كما تخوّلهم مسح الأمور التي تستحوذ على نسبة كبيرة من ذاكرة الهاتف.

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ويمكن للمستخدمين التحكم بالرسائل عبر اختيار " Data and Storage Usage" في قائمة الإعدادات للتأكد من المساحة التي تستهلكها المحادثات ومن ثم اختيار المحتوى الذي يودون حذفه.

كذلك، يمكن للمستخدم اختيار " Manage Messages " أو "التحكّم بالرسائل" لحذف رسائل لا يعتبرها ذات أهمية.

يشار إلى أنّ الميزة الجديدة متاحة فقط على النسخة التجريبية من واتساب (Beta ).