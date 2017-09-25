مفاجأة حول تكلفة الزجاج الخلفي للـ Iphone 8

خبر غير سار لمحبّي آبل

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LBCI News Lebanon

أعلن موقع "أبل إنسايدر" أن تكلفة اصلاح الزجاج الخلفي لهواتف الـ "آيفون 8" هو أكثر من تكلفة شاشته الأمامية.



فقد أكّد الموقع المختص بتحديثات الشركة الأميركية، أن "آبل كير" أي قسم الصيانة التابع للشركة والذي يهتم بمعالجة هذه الأمور، سيجبر مستخدمي هواتف الـ "آيفون 8" و"آيفون 8 بلاس" الجديدين على دفع 99 دولاراً مقابل تصليح كسر الزجاج الخلفي، وهو مبلغ أكبر بكثير من سعر تصليح الشاشة الأمامية للهاتف.

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إشارة إلى أن خلفية آيفون 8 مصنوعة من طبقة زجاجية تعمل على مقاومة الخدوش بعكس الآيفون 7، المكون من طبقة معدنية سهلة الخدش.