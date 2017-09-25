خمس طرق تساعدكم على خفض استهلاك الإنترنت عبر هواتفكم

وفّروا باقات الـ 3G و 4G

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LBCI News Lebanon

يعاني العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من سرعة نفاذ باقة الإنترنت ويميلون إلى صرف مبالغ إضافية كبيرة لإبقاء الخدمة على هواتفهم. صحيح ان التطبيقات الأكثر استخداماً كفايسبوك وواتسآب تستهلك الكثير إنما بإمكان الجميع اتباع بعض الخطوات السهلة الّتي تخولكم توفير رصيد باقة الإنترنت من دون الحاجة للإستعانة بأي تطبيق.

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هذه النقاط الخمس هي كل ما عليكم اتباعّه:



1- إلغاء استهلاك بيانات التطبيقات فى الخلفية:

هناك مجموعة من التطبيقات التى تستهلك الإنترنت فى الخلفية حتى ولو لم تقوموا أنتم بتشغيلها، الجيّد هو أنكم تستطيعون تعطيلها وذلك من خلال الدخول على Data Usage ، واختيار restrict background data ثم ok وسيتم ايقاف تحميل أي شىء يتعلق بتلك التطبيقات فى الخلفية.





2- تحديد سقف استهلاك البيانات: 2- تحديد سقف استهلاك البيانات:

يمكنكم التحقق من استخدام البيانات ووضع حدّ لكمية البيانات المستخدمة عن طريق الانتقال إلى: إعدادات> الخلوية> تطبيقات > وWlan والخلوية.



3- تحميل الخرائط عبر الـ Wi-Fi :

الخرائط هي من أكثر التطبيقات التي تستهلك البينات، لذا بهدف التوفير يخوّلك تطبيق google maps تحميل الخرائط عبر الـ Wi-Fi واستخدامها لاحقاً بدون الحاجة إلى الإنترنت.

4- تصفّح الفايسبوك عبر خدمة Face Book Lite:



يعد تطبيق فيس بوك من التطبيقات الأساسية التى لا يستغنى عنها مستخدمو الإنترنت، وإنما في الوقت عينه الأكثر استهلاكاً للإنترنت. يمكنكم الاستعانة بتطبيق Face Book Lite للتصفّح، وهو تطبيق رسمي من فايسبوك أيضا ولكنه يقوم بضغط البيانات والصور ويالتالي يجعل استهلاك البيانات أقل.





5- تخفيض استهلاك البيانات على واتس آب: 5- تخفيض استهلاك البيانات على واتس آب:

طوّر تطبيق واتسآب نسخته الجديدة وهناك خيار يتيح للمستخدمين تخفيض نسبة صرف البيانات أثناء المكالمات الصوتية، كما تسمح هذه الميزة بتحسين جودة الاتصال. يمكنكم تفعيلها من خلال الدخول إلى قسم الإعدادات والضغط على كبسة تشغيل "خفض استخدام البيانات".