بالفيديو - دبي تختبر أول تاكسي طائر في العالم

ول تاكسي طائر في العالم بدون طيار

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LBCI News Lebanon

عرضت دبي يوم الاثنين رحلة جوية لما "سيكون قريبًا أول خدمة في العالم للتاكسي الطائر بدون طيار".

وسيتمكّن التاكسي الطائر، الذي تطوره شركة فولوكوبتر الألمانية المتخصصة في الطائرات بدون طيار، من توفير خدمة النقل للأفراد من دون الحاجة إلى قائد أو أي تدخل بشري.

ويشبه التاكسي الطائر مقصورة طائرة هليكوبتر صغيرة ذات مقعدين يعلوها طوق عريض مزود بـ18 مروحة.

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وخلت الطائرة من الركاب في رحلتها التجريبية.

وشهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على إطلاق أول تاكسي طائر في شاطئ حديقة جميرا.

ونوّه الشيخ حمدان بأهمية قطاع النقل والمواصلات الذي يمثِّل أحد ركائز عملية التنمية ويُعدُّ من أهم المقاييس التي تعكس مدى تقدّم المجتمعات وتحضرها.

ويتمتع التاكسي بمواصفات تجعله صديقا للبيئة، إذ يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة.

وتبلغ المدة القصوى للرحلة ثلاثين دقيقة، وهي مزودة بالعديد من وسائل الأمان في حال حدوث مشكلة، فثمة بطاريات للطوارئ ومراوح، وزوجان من مظلات القفز تحسبا لأسوأ الحالات.



