الخبراء يحذرون من ميزة قفل الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد!

الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد هي أقل أمنًا من الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة أخرى

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LBCI News Lebanon

كشف خبراء أميركيون أن الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد هي أقل أمنًا من الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة أخرى.



فبحسب رأي الخبراء، من السهل للآخرين فتح هاتف المستخدم، وذلك عبر حفظ رمز العبور الذي يتمثل بنموذج يتم رسمه عبر تمرير الاصبع على بعض النقاط على الشاشة.

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ولاثبات وجهة نظرهم، طلب الباحثون من مجموعة من الأشخاص مشاهدة بعض مقاطع الفيديو لأشخاص يفتحون القفل في هواتفهم ليكررون من بعدها ما شاهدوه، فوجدوا أن شخصين من ثلاثة تمكنوا من تكرار ما شاهدوه ورسم النموذج لفتح قفل الهاتف.



وأشار الخبراء إلى أن كلمات السر المؤلفة من الأرقام هي افضل لحماية صاحب الهاتف اذ يصعب على الآخرين حفظ سلسلة من الأرقام بكل فوري.