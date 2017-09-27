بالفيديو - اختبار السقوط بين أيفون 8 بلس وغالاكسي نوت 8.. من الأقوى؟

من الأقوى... أيفون 8 بلس أو غالاكسي نوت 8؟

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LBCI News Lebanon

أجرى القيّمون على قناة "PhoneBuff" عبر موقع يوتيوب اختبار السقوط على هاتفي غلاكسي نوت 8 وأيفون 8 بلس الجديد، فكان الفوز من نصيب هاتف الشركة الكورية الجنوبية.

وفي التفاصيل، تم إسقاط الهاتفين عن ارتفاعات مختلفة وعلى جوانبهما المختلفة.

فتهشمت الخلفية الزجاجية للجهازين وتعرضت واجهتاهما الأماميتان لبعض الخدوش والشقوق، إلا أنّ هاتف غالاكسي نوت 8 لم يتأثر بقدر تأثر أيفون 8 بلس، وذلك بسبب حوافه المدورة.

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وفي الاختبار الثالث تم إسقاط كلا الجوالين مباشرة على الحديد 10 مرات، ليتبين من خلال الفيديو أن غلاكسي نوت 8 صمد حتى الآخر وكل ما تعطّل فيه هو الكاميرا، بينما أيفون 8 بلس تحول الى قطع متطايرة وتوقف تمامًا عن العمل.



