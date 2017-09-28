فيسبوك وغوغل وتويتر أمام الكونغرس الاميركي!

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طُلب من مديرين بشركات فيسبوك وغوغل وتويتر الإدلاء بشهاداتهم بالكونغرس الأميركي خلال الأسابيع المقبلة فيما يحقق مشرعون في تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي.وأشار مساعد بمجلس الشيوخ الى أن لجنة الاستخبارات بالمجلس طلبت من مديرين بالشركات الثلاث المثول أمامها في جلسة علنية في الأول من تشرين الثاني المقبل.وقال قادة لجنة المخابرات بمجلس النواب إن اللجنة ستعقد جلسة علنية الشهر المقبل مع ممثلين من شركات تكنولوجية لم تسمها في مسعى "لفهم أفضل لكيفية استخدام روسيا لوسائل ومنصات لبث الفرقة والتأثير على انتخاباتنا".وأكد ممثلون لشركتي فيسبوك وغوغل أنهم تلقوا دعوات من لجنة مجلس الشيوخ غير أنهم لم يقولوا ما إذا كانوا سيحضرون.