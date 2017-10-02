لماذا منعت فرنسا استخدام برنامج "الفوتوشوب"؟

حظر برنامج فوتوشوب في فرنسا

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LBCI News Lebanon



بدأت السلطات الفرنسية بتطبيق قانون جديد في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر وينصّ على منع استخدام برنامج فوتوشوب لتعديل الصور التي تعود لعارضات الأزياء كي تظهرن نحيفات.



ويفرض القانون الجديد التصريح بأن الصور معدّلة ( photographie retouchée) عبر برنامج فوتوشوب او أي برنامجٍ آخر، وسيتم فرض غرامات مالية مرتفعة للجهات التي لا تلتزم ببنود هذا القانون بغية اظهار العارضات بمنظر خال من العيوب.

الإعلان بدأت السلطات الفرنسية بتطبيق قانون جديد في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر وينصّ على منع استخدام برنامج فوتوشوب لتعديل الصور التي تعود لعارضات الأزياء كي تظهرن نحيفات.ويفرض القانون الجديد التصريح بأن الصور معدّلة ( photographie retouchée) عبر برنامج فوتوشوب او أي برنامجٍ آخر، وسيتم فرض غرامات مالية مرتفعة للجهات التي لا تلتزم ببنود هذا القانون بغية اظهار العارضات بمنظر خال من العيوب.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لمحاربة مرض فقدان الشهية ولحماية الفتيات والشابات من الاضطرابات الجسدية والنفسية التي يُصبن بها اثر الامتناع عن الاكل، والتي تسببها الصور التي تظهر معايير جمالية غير واقعية. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لمحاربة مرض فقدان الشهية ولحماية الفتيات والشابات من الاضطرابات الجسدية والنفسية التي يُصبن بها اثر الامتناع عن الاكل، والتي تسببها الصور التي تظهر معايير جمالية غير واقعية.