إلى مستخدمي الايفون... Wi-Fi من شخص إلى آخر بطريقةٍ جديدة!

من بين ميزات برنامج iOS 11 الذي أطلقته شركة آبل مؤخرًا لهواتفها ميزة ستسهّل حياة المستخدمين وهي امكانية مشاركة رمز دخول شبكات الWi-Fi بين الهواتف القريبة، فكيف تعمل هذه الميزة؟
تعمل هذه الميزة على الأجهزة المزوّدة بنظام iOS 11 فقط ومن بين الشروط ان يكون صاحب الجهاز من بين الأرقام المسجّلة في لائحة الأسماء على الهاتف (contacts).
كذلك، على الشخص الذي يرغب بالحصول على رمز الدخول اختيار اسم الشبكة المراد الاتّصال بها في قسم الاعدادات.
وعندما يطلب الهاتف رمز الدخول، عليكم تقريب الهاتف من هاتف الشخص الآخر فيتم ارسال رسالة إلى الأخير تتضمن سؤال حول مشاركة كلمة السر.
وعند اتمام العملية، يلاحظ مستخدم الأيفون الراغب في الحصول على كلمة المرور أن الاتصال بالشبكة قد بدأ تلقائيًا.