إلى مستخدمي الايفون... Wi-Fi من شخص إلى آخر بطريقةٍ جديدة!

Wi-Fi من شخص إلى آخر لمستخدمي هواتف ايفون

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LBCI News Lebanon

من بين ميزات برنامج iOS 11 الذي أطلقته شركة آبل مؤخرًا لهواتفها ميزة ستسهّل حياة المستخدمين وهي امكانية مشاركة رمز دخول شبكات الWi-Fi بين الهواتف القريبة، فكيف تعمل هذه الميزة؟