بالفيديو - رحلة جوية من لندن الى دبي بـ 29 دقيقة فقط... كيف؟

ثورة في عالم الطيران المدني

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LBCI News Lebanon

كشف الملياردير ورائد الأعمال الشهير إيلون ماسك نيّته باستخدام الصواريخ التي تُستخدم للسفر إلى الفضاء الخارجي من أجل القيام برحلةٍ من لندن إلى دبي في غضون 29 دقيقة فقط.

وهذا الإبتكار سيتحوّل إلى حقيقة بفضل شركته "سبايس إكس" الأميركية التي تعنى بابتكار المركبات والصواريخ التي ترسل إلى الفضاء، حيث تنوي استخدام صواريخها للسفر بين المدن مما سيشكّل حتماً ثورة في عالم الطيران المدني.

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وأعلن ماسك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على انستغرام، هدف الشركة في المستقبل القريب، وهو الإنتقال إلى معظم الأماكن على كوكب الأرض في أقل من 30 دقيقة.

كما أعرب عن ضرورة أن توازي تكلفة مقعد على متن الصواريخ التي ستسافر حول الأرض نفس تكلفة بطاقة السفر في الدرجة الاقتصادية على متن الطائرة.

Fly to most places on Earth in under 30 mins and anywhere in under 60. Cost per seat should be about the same as full fare economy in an aircraft. Forgot to mention that. A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Sep 28, 2017 at 11:19pm PDT