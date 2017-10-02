بالفيديو - رحلة جوية من لندن الى دبي بـ 29 دقيقة فقط... كيف؟

كشف الملياردير ورائد الأعمال الشهير إيلون ماسك نيّته باستخدام الصواريخ التي تُستخدم للسفر إلى الفضاء الخارجي من أجل القيام برحلةٍ من لندن إلى دبي في غضون 29 دقيقة فقط.
وهذا الإبتكار سيتحوّل إلى حقيقة بفضل شركته "سبايس إكس" الأميركية التي تعنى بابتكار المركبات والصواريخ التي ترسل إلى الفضاء، حيث تنوي استخدام صواريخها للسفر بين المدن مما سيشكّل حتماً ثورة في عالم الطيران المدني.
وأعلن ماسك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على انستغرام، هدف الشركة في المستقبل القريب، وهو الإنتقال إلى معظم الأماكن على كوكب الأرض في أقل من 30 دقيقة.
كما أعرب عن ضرورة أن توازي تكلفة مقعد على متن الصواريخ التي ستسافر حول الأرض نفس تكلفة بطاقة السفر في الدرجة الاقتصادية على متن الطائرة.
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Part 2
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