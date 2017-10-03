ارتفاع معدل الإصابة بأمراض السرطان في اميركا... والسبب البدانة

ارتفاع معدل الإصابة بأنواع من السرطان مرتبطة بالبدانة في أميركا

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LBCI News Lebanon

اعلن مسؤولون أميركيون في قطاع الصحة إن معدلات انتشار 12 نوعا من السرطانات المرتبطة بالسمنة المفرطة زادت بنسبة 7 في المئة من 2005 إلى 2014 وهي زيادة تهدد بإبطاء التقدم الذي تحقق في تقليل معدلات الإصابة بالمرض الخبيث في الولايات المتحدة.

وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن أكثر من 630 ألف شخص في الولايات المتحدة تم تشخيص إصابتهم بنوع من السرطان مرتبط بالوزن الزائد أو السمنة المفرطة في 2014.

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ومثلت الإصابة بالأنواع المرتبطة بالبدانة نحو 40 في المئة من جمل الإصابات بالسرطان في الولايات المتحدة خلال 2014.

ورغم تراجع المعدل الإجمالي للإصابات الجديدة بالمرض منذ التسعينيات فإن معدل الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالسمنة تزايد.

ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان فإن هناك 13 نوعا من المرض مرتبطة بالوزن الزائد والسمنة المفرطة ومن بينها الورم السحائي والورم النخاعي وسرطان الغدة الدرقية وسرطان الثدي بعد سن اليأس وسرطانات المرارة والمعدة والكبد والبنكرياس والكلى والمبيض والرحم والقولون والمستقيم.



