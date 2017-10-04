بالصورة - الفائزون بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2017

ما هي قيمة جائزة النوبل في الكيمياء؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكيمياء,جائزة النوبل,ما هي قيمة جائزة النوبل في الكيمياء؟

LBCI News Lebanon

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الأربعاء فوز العلماء جاك دوبوشيه ويواكيم فرانك وريتشارد هندرسون بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2017 تقديرا لجهودهم في تطوير تقنية الدراسات المجهرية الإلكترونية بهدف تبسيط وتحسين تصوير الجزيئات الحيوية.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2017

وبحسب الأكاديمية نقلت هذه الوسيلة الكيمياء الحيوية إلى عصر جديد.

الإعلان

ويمكن للباحثين الآن تجميد الجزيئات الحيوية أثناء الحركة وتصور العمليات التي لم يروها من قبل قط وهو أمر هام للغاية لفهم كيمياء الحياة وتطوير الأدوية.

وجائزة الكيمياء التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) هي ثالث جوائز نوبل التي تعلن هذا العام بعد إعلان أسماء الفائزين بجائزتي الطب والفيزياء هذا الأسبوع.

وتمنح جوائز نوبل منذ 1901 تقديرا للإنجازات في مجالات العلوم والأدب والسلام وتنفيذا لوصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.