بالصورة - الفائزون بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2017

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الأربعاء فوز العلماء جاك دوبوشيه ويواكيم فرانك وريتشارد هندرسون بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2017 تقديرا لجهودهم في تطوير تقنية الدراسات المجهرية الإلكترونية بهدف تبسيط وتحسين تصوير الجزيئات الحيوية.

