بالصور - اكتشاف أثري ملكي يعود لعصر الأسرة السادسة في مصر...

اكتشاف أثري "ملكي" في مصر

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأربعاء، اكتشاف جزء من مسلة ملكية، تعود لعصر الأسرة السادسة في منطقة سقارة، بمحافظة الجيزة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، في بيان، إن بعثة تنقيب فرنسية- سويسرية من جامعة جنيف عثرت على الجزء العلوي من مسلة للملكة عنخس إن بيبي الثاني، والدة الملك بيبي الثاني أحد ملوك الأسرة السادسة، وذلك أثناء عملها شرقي هرم الملكة بمجموعتها الجنائزية في منطقة سقارة.

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وهذا الكشف ترجع أهميته إلى أنه يخص إحدى سيدات البيت الحاكم خلال عصر الدولة القديمة، حيث أنها كانت وصية على العرش خلال الفترة الأولى من حكم ابنها الملك بيبي الثاني، الذي تولى العرش، وهو في السادسة من عمره.