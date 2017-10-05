هل أصبح بامكانكم نشر "الستوري" على انستغرام وفيسبوك في آن واحد؟

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كشف موقع "Tech Chrunch" أنه اصبح باستطاعة المستخدمين نشر صور ومقاطع فيديو في ميزة الـ "ستوري" على حساباتهم على موقعي انستغرام وفيسبوك في الوقت عينه.وأكدت شركة فيسبوك هذا الخبر مشيرة إلى أنها ستصبح متوفرة لروّاد الموقعين في وقت قريب جدًا،غير انها اوضحت أن هذه الميزة تستثني الصفحات الخاصة بالشركات.وكشف المتحدث باسم الشركة أن المستخدمين سيتمكنون من نشر الستوري الخاصة بهم على موقع فيسبوك من حساباتهم على موقع انستغرام، إلا أن العكس غير متوفّر (نشر ستوري على حساب انستغرام من حساب فيسبوك).وبحسب المتحدث فإن الشركة أرادت توفير الوقت على المستخدمين والحفاظ على جودة الصورة من خلال اطلاق هذه الميزة، بغية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أكبر عدد من المستحدمين الآخرين.