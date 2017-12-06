لامبورغيني تكشف عن أول سيارة سوبر SUV في العالم!

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كشفت شركة "لامبورغيني" الإيطالية عن نسخة الإنتاج التجاري من سيارتها الأولى لفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات "Urus".وتمتلك السيارة المستوحاة من المركبات الفضائية الجديد ميزات متعددة تُستخدم للمرة الأولى وتنافس المركبات الرياضية الموجودة في السوق.وتجمع لامبورغيني اوروس بين فئة السيارات الرباعية الدفع وفئة السوبر سبورت وهي تتيح لمالكيها القيادة على الطرق الوعرة والرمال والثلوج.وتنتمي اوروس بشكل واضح إلى أسطول لامبورغيني بهوية الشركة المعتادة والفخمة حيث تظهر المقدمة بارزة أفقياً بمصابيح وبفتحات تهوية كبيرة أسفلها، ومن الجانبين تمتلك سطحًا منحدرًا يجعلها تقع في فئة SUV كوبيه بشكل أكبر، أما من الخلف فتستمرّ هوية لامبورغيني بمصابيح LED مع السقف المنحدر، وفي الأسفل هناك ناشر الهواء يتوسط أربعة مخارج عادم كبيرة مميزة.ويتألف محرك "أوروس" من ثماني أسطوانات بسعة الأربعة لترات مع شاحن هواء توربو مزدوج بقوة 641 حصاناً. تتولى نقلها إلى محور العجلات الأربع الدافعة، علبة تروس أوتوماتيكية مكونة من ثماني سرعات، ما يضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.6 ثانية، وصولاً لسرعة قصوى تصل إلى 305 كيلومتراً في الساعة.ومن الداخل، تظهر لمسات لامبورغيني في كل قطعة من السيارة كما تحتوي على 3 شاشات مختلفة: الأولى للعدادات الرقمية، الثانية لنظام الملاحة والنظام الترفيهي والثالثة للتحكم بنظام التكييف والإعدادات الإضافية، كما تتسم الأزرار بطابع الطيارات الرياضية المقاتلة.وستصبح سيارة اوروس متاحة للحصول عليها في الربيع المقبل ومن المتوقع ان يبلغ سعرها 200 ألف دولار.