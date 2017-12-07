ما هي قصّة صورة "ويندوز" التي أصبحت الأشهر في العالم؟

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من منا لم ير من قبل صورة العشب الأخضر والسماء الصافية على شاشات الكومبيوتر؟ هذه الصورة يُطلق عليها اسم "Bliss" وقد التقطها المصور الأميركي تشارلز اورير.التقط اورير هذه الصورة بعدسة آلة تصوير عادية عام 1996 في وادي نابا (Nappa Valley) في ولاية كاليفورنيا بعد هدوء عاصفة ولم يكن يعلم حينها أنها ستحظى بهذا الإنتشار حتى طلبت منه شركة ميكروسوفت الحقوق الحصرية لنشر الصورة عام 2000.ومنذ ذلك الحين، اصبحت "Bliss" صورة الخلفية لبرنامج Windows وقد انتشرت في مليارات أجهزة الكمبيوتر حول العالم.واليوم، يعود اورير بمشروع جديد مع شركة طيران لوفنتهنزا الألمانية ليقدم 3 صور جديدة تكون صور الخلفية في الهواتف الذكية الجديدة التي ستطلقها الشركة.وقال اورير في مقابلة له إنه استمتع بالشهرة التي جلبتها له صورة بليس، كما عبر عن سعادته في ما يتعلق بالمشروع الجديد مضيفًا أن الهواتف الذكية أصبحت المكان الرئيسي للعالم لرؤية الصور المثيرة والجديدة.اما الصور الجديدة فهيصورة Maroon Bells ، ولاية كولورادو