"يوتيوب" تكشف عن قائمة أشهر فيديوهات على موقعها لعام 2017

الإعلان

كشف موقع يوتيوب عن قائمة أكثر 10 فيديوهات انتشاراً في العام 2017.وقسّم الموقع القائمة إلى لائحة تضمّ أشهر 10 فيديوهات وأشهر 10 فيديوهات مصوّرة وذلك بعد احتساب عدد المشاهدات، الإعجاب، التعليقات، المشاركة والكثير غيرها من العوامل.وشوهدت الفيديوهات الأكثر مشاهدة في القائمة أكثر من 633 مليون مرّة خلال 40 مليون ساعة على موقع يوتيوب.إليكم لائحة أشهر 10 فيديوهات غير غنائية مصوّرة على موقع يوتيوب لعام 2017:1- أغنية "Until We Will Become Dust" لـ Oyster Masked نالت حوالي184 مليون مشاهدة2- أغنية إد شيران "Shape Of You" نالت 120 مليون مشاهدة3- خدعة البينغ بونغ عبر قناة Dude Perfect نالت 94 مليون مشاهدة4- فيديو لطفلةٍ تُدعى دارسي لاين (12 عاماً) تغني خلال "غوت تالنت" بنسخته الأميركية وتنال البازر الذهبي، نال 42 مليون مشاهدة5- فيديو للمغني إد شيران خلال فقرة "Carpool Karaoke" ضمن برنامج "The Late Late Show with James Gordon" نال 40 مليون مشاهدة6- عرض الليدي غاغا خلال منتصف الوقت في السوبر بول نال 37 مليون مشاهدة7- فيديو ساخر لطريقة قراءة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخطاب التنصيب نال 35 مليون مشاهدة8- فيديو بعنوان "تاريخ العالم أجمع" نال 35 مليون مشاهدة على قناة "Bill Wurtz"9- فيديو متحرك قصير بعنوان "بدقة قلب" نال أكثر من 32 مليون مشاهدة10- وأخيراً فيديو للطفل الذي قاطع مقابلة والده على قناة BBC نال 25 مليون مشاهدة