مفاجأة سارة لمستخدمي هواتف أندرويد مطلع 2018

الإعلان

كشفت شركة Qualcomm الأميركية لمعدات الاتصالات عن تفاصيل معالجها الجديد "Snapdragon 845" والذي ستُزوّد به الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بدءًا من العام المقبل.هذا المعالج الجديد من Qualcomm هو النسخة الأحدث من الـ Snapdragon 835 والذي حظي بانتشارٍ كبير بين الهواتف الذكية التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد. وتماماً كالنسخة السابقة، إن المعالج الجديد هو مجموعة من المعالجات والأنظمة مثل وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الغرافيك، خدمة الانترنت ومعالج الإشارة الرقمية الموجودة كلها في وحدةٍ واحدة.لكن الميزة الجديدة والمهمّة هذه السنة هي إمكانية المعالج من التقاط فيديوهات بدقة 4K في التصوير بالمدى الديناميكي العالي ولغاية 60 لقطة في الثانية. وبإمكان النسخة الجديدة من المعالج 845 تصوير فيديو بتقنية العرض البطيء 720 بيكسل لغاية 480 لقطة في الثانية و240 لقطة في الثانية للفيديو 1080 بيكسل.أما للصور الثابتة، بإمكان الـ Spectra 280 ISP تخفيض الضوضاء في اللقطة للصور بدقّة 16 ميغابيكسل خلال 60 لقطة في الثانية. كما يضم المعالج مجموعة أكبر من الألون.من المتوقع أن يُصبح المعالج الجديد متاحاً في الهواتف الذكية بدءً من ربيع 2018 مثل في هواتف سامسونغ، HTC، LG، غوغل وغيرها.