فيسبوك يطور ميزة التعرف إلى الوجه لمعرفة من ينشر صوركم!

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تعمل شركة فيسبوك على تحسين ميزة التعرف إلى الوجه التي أطلقتها عام 2010 لمساعدة رواد الموقع بايجاد صور لهم لم يذكر اسمهم عليها (Tag).وستعمل الميزة الجديدة على إرسال Notification للمستخدمين عند نشر صور لهم من قبل مستخدمين آخرين، لحماية خصوصيتهم.كذلك، ستكون هذه الخاصية اختيارية كما ذكر أحد المسؤولين في الشركة وهي مفيدة لمنع انتحال الشخصيات عبر نشر صور للمستخدمين على صفحات أشخاص آخرين.وأوضحت شركة فيسبوك أن تقنيات التعرف إلى الوجه لن تكون متوفرة في كندا وبلدان الاتحاد الأوروبي بسبب القوانين المشددة حول مجال حماية الخصوصية والحياة الخاصة.