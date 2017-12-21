علوم وتكنولوجيا
21 كانون الأول 2017 - 09:12
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تحذير فرنسي لشركة فيسبوك بسبب تطبيق واتساب

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تحذير فرنسي لشركة فيسبوك بسبب تطبيق واتساب
طلبت وكالة الرقابة على الخصوصية في فرنسا من تطبيق واتساب التوقف عن تبادل بيانات المستخدمين مع شركة فيسبوك التي تملكه في غضون شهر واحد.

وقالت الوكالة إنها وافقت من قبل على أن تجمع شركة فيسبوك بيانات واتساب لأسباب أمنية، إلا أن هناك أموراً أخرى غير مبررة في القانون.

واكدت الوكالة أن شركة فيسبوك لم تشرح بشكل مفصّل للمستخدمين سبب جمع البيانات الخاصة بهم، ولفتت الى ان المستخدمين لا يستطيعون الاختيار، لذلك تم إصدار إشعار رسمي للامتثال لقانون حماية البيانات فى غضون شهر واحد.
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في المقابل اوضحت شركة فيسبوك أنها شركة أميركية تتبع قوانين الولايات المتحدة ولا تخضع للقوانين الفرنسية.
 
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