أبل تعترف بإبطاء هواتف أيفون القديمة وتثير غضب المستخدمين

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أعلنت شركة أبل (Apple) يوم أمس الأربعاء أنها تتعمّد ابطاء هواتفها أيفون، الأمر الذي كان يشك به المستخدمون حول العالم.وأوضحت الشركة ان السبب يعود لتجنّب المشاكل الناتجة عن مرور فترة طويلة على استخدام بطاريات هذه الهواتف وبغية اطالة أمد حياة هذه الأجهزة.وأضافت أبل أن بطاريات ليثيوم أيون تعجز عن تقديم السرعة العادية للجهاز عندما يكون الجهاز في ظروف باردة، أو عندما يكون شحن البطارية ضعيفاً، أو إذا طال عمرها. وكل هذه الأمور قد تؤدي إلى توقف الجهاز بشكل غير متوقع.وأكدت الشركة أنها لا تفعل ذلك بغية دفع المستخدمين إلى شراء الأجهزة الحديثة التي تطلقها، بل من أجل تقديم أفضل تجربة لهم.وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد أثاروا الأمر بعدما كشفوا أن تغيير البطارية يعيد هواتف أيفون القديمة إلى سرعتها الطبيعية، متّهمين الشركة بتعمّد ابطاء الأجهزة لبيع منتجاتها الجديدة.