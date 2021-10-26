علوم وتكنولوجيا 26 تشرين الأول 2021 - 10:17 26/10/2021 10:17:00 علماء يكتشفون دليلاً على "الحياة القديمة" في حجر ياقوت يعود إلى 2.5 مليار عام!

عثر العلماء على بقايا من الكربون الّذي كان موجوداً في العصور القديمة، مغطاة بحجر ياقوت يعود إلى 2.5 مليار عام.

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اكتشفت مجموعة من الباحثين في جامعة واترلو في أونتاريو بكندا، بقايا من الكربون الّذي كان موجوداً في العصور القديمة، مغطاة بحجر ياقوت يعود إلى 2.5 مليار عام. ووفق موقع ذا ديلي ميل ، فأُخذت الأحجار الكريمة القديمة، الموصوفة بأنها "فريدة حقًا من نوعها"، من جزء من كراتون شمال الأطلسي North Atlantic Craton الّذي يغطي جنوب غرينلاند، والّذي يُعدّ جزءاً قديماً من القشرة القارية للأرض الّتي تمتد حول الجزء العلوي من نصف الكرة الشمالي، أي من اسكتلندا إلى منطقة لابرادور الكندية، في أعماق الأرض. الإعلان وتحتوي غرينلاند، حيث تم العثور على العينة، على أقدم رواسب الياقوت المعروفة في العالم. وبالتالي، فإن هذه العينة المحددة تحتوي على الغرافيت، وهو معدن مصنوع من الكربون النقي. وأيضاً، يُعتبر الياقوت جزءاً من عائلة "اكسيد الالمونيوم" من الأحجار الكريمة. وفي الواقع، فإن الكروم هو العنصر الّذي يُنتج اللّون الأحمر الياقوتي. ويوضح معهد الأحجار الكريمة في الولايات المتحدة أن "قوة أحمر الياقوت تعتمد على كمية الكروم الموجودة. وكلما زاد الكروم، كان اللّون الأحمر أقوى". ولقد سمح وجود الغرافيت في هذه العينة للباحثين بتحليل التركيب النظائري لذرات الكربون، والّتي تقيس الكميات النسبية لذرات الكربون المختلفة. ومن خلال هذه الدراسة المنشورة في مجلة Ore Geology Reviews، اكتشف فريق الباحثين أن هذا الغرافيت لا يربط الحجر الكريم بالحياة القديمة فحسب، بل من المحتمل أيضاً أن يكون قد غيّر كيمياء الصخور المحيطة لخلق ظروف مواتية لنمو الياقوت. وأظهرت نماذج الفريق أنه بدونها، لم يكن من الممكن تشكيل الياقوت في هذا الموقع.

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