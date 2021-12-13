في العام 2022... "غوغل بلاي" ستُطلق ألعابها على الحواسيب بنظام "ويندوز"

أعلن المسؤولون التنفيذيون في شركة "غوغل" خلال حفل توزيع جوائز الألعاب لعام 2021 أنّه بحلول عام 2022 سيتمكن مستخدمو خدمة تطبيق "غوغل بلاي" من تجربة ألعابهم المفضّلة على أجهزة الحاسوب الشخصية التي تعمل بنظام "ويندوز".
وبحسب موقع "ذا فيرج"
التقني، كشف المدير المنتج للألعاب على "أندرويد" و "غوغل بلاي" غريغ هارتريل، أنّ المستخدمين سيتمكنون من التبديل بسلاسة بين الهاتف والجهاز اللوحي وقريباً، أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام "ويندوز".
وأشارت الشركة إلى أنّ هذه الخطوة ليست شراكة جديدة بين الشركتين بل ستسمح في الحصول على منتج جديد تماماً.
وأضافت : "هذا المنتج الذي صمّمته شركة "غوغل" يوفّر أفضل ألعاب "غوغل بلاي" للمستخدمين ويوسّع نطاق استخدامها إلى المزيد من الأجهزة، ويسعدنا توسيع نظامنا الأساسيّ للاعبين للاستمتاع بألعاب "أندرويد" المفضّلة لديهم".