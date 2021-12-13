ميتا تطلق رسميا تطبيق Horizon Worlds لخوض تجربة "العالم الافتراضي"

أطلقت شركة "ميتا" تطبيق Horizon Worlds يتيح خوض تجارب جديدة عبر الإنترنت.

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LBCI News Lebanon

أطلقت شركة "ميتا" رسمياً تطبيق Horizon Worlds Metaverse لعشاق التكنولوجيا، وذلك بعد مرور عامين على إنشائه.

ووفق موقع " ديلي ميل "، فإن تطبيق Horizon Worlds يتيح خوض تجارب جديدة عبر الإنترنت، مثل الدردشة مع صديق عن طريق الشعور بالتفاعلات وجهاً لوجه.

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وبالتالي، فإن التطبيق هو الخطوة الأولى ضمن المخطط الرئيسي للرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، حيث أصبح متوفراً حالياً للمستخدمين البالغين من العمر 18 عاماً وما فوق في الولايات المتحدة وكندا، لخوض تجربة عيش الحياة الافتراضية المتمثلة بالتجمع مع الآخرين وممارسة الألعاب وبناء عوالم افتراضية خاصة.

وسيتيح هذا العالم الخيالي للمستخدمين ارتداء سماعات الرأس والدخول إلى عالم افتراضي حيث يمكنهم أن يختاروا الشخصية (الصورة الرمزية) الّتي يريدونها وأن يفعلوا ما يتيح لهم.

ولقد تم الإعلان عن Horizon World لأول مرة في عام 2019، ثم تم إطلاقه العام الماضي في إصدارٍ تجريبي، ليصبح الآن متاحا للمستخدمين مجاناً دون الحاجة إلى دفع المال أو تلقي دعوة.

وبدورها، شددت شركة ميتا في بيان يوم الخميس على أنها "تريد أن يعكس تطبيق Horizon Worlds صورة البيئة الآمنة والمحترمة، لذلك يجب على الجميع اتّباع سياسة الواقع الافتراضي".