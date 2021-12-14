بتقنية "الفاصل الزمني"... ميلياردير ياباني ينشر مقطع فيديو رائعاً للأرض من الفضاء

شارك الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، متابعيه عبر "تويتر" بمقطع فيديو استثنائي بتقنية "الفاصل الزمني" (Timelapse) للأرض من الفضاء.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"
البريطانية، فتبلغ مدّة مقطع الفيديو 24 ثانية فقط ويُظهر المحطة الفضائية وهي تُكمل مداراً كاملاً حول كوكبنا.
وكتب مايزاوا: "إليكم هذا المشهد للأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية، هذا هو بالضبط مدار كامل حول الأرض. يخطف الأنفاس".
وكان مايزاوا قد انطلق إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، برفقة مساعده ومنتج الأفلام يوزو هيرانو. وسيقضي الثنائيّ 12 يوماً داخل المختبر المداري العملاق، بعدما قضى كلّ منهما الأشهر القليلة الماضية في التدريب لتعلّم كيفية التصرّف في بروتوكولات انعدام الجاذبية والمحدّدة في حالة الطوارئ.
ويُشار إلى أنّه حتّى الآن نشر الملياردير أيضاً مقطع فيديو يشرح من خلاله كيفية استخدام المرحاض في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى صور مختلفة من داخل المحطة، بما في ذلك صورته وهو يمارس التأمّل في ظروف انعدام الجاذبية.