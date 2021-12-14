آبل تطلق تحديثاً يتيح للمستخدمين خدمة اختيار أشخاص للوصول إلى حساباتهم بعد الوفاة

أصدرت شركة آبل تحديثاً لهاتف آيفون يسمح للمستخدمين باختيار أشخاص معينين للوصول إلى حساباتهم بعد الوفاة.

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LBCI News Lebanon

أصدرت شركة آبل، الاثنين، تحديثاً لهاتف آيفون ضمن نظام تشغيل "iOS 15.2"، يتضمن خدمة جديدة تسمى بـ"Digital Legacy" أو الإرث الرقمي، تسمح للمستخدمين باختيار أشخاص معينين للوصول إلى حساباتهم بعد الوفاة.

ويعتبر من الصعب جداً الوصول إلى حساب آبل الشخصي التابع لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء الّذين فقدوا حياتهم. ويمكن أن تكون هذه الخدمة مفيدة في حال احتاج أحد أفراد الأسرة إلى تحديد أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور والملاحظات وغيرها من المعلومات على هاتف الشخص المتوفي.

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ويمكن للأشخاص المختارين الوصول إلى البيانات المخزنة في iCloud، وذلك بعد وفاة المستخدم الأصلي، طالما أن لديهم كلمة السرّ ونسخة من شهادة الوفاة.

أما بالنسبة لكيفية تفعيل الـDigital Legacy، فمن الأفضل اتباع الخطوات التالية:

أولاً، على المستخدم تحديث برنامج iOS 15.2 عبر الانتقال إلى "Settings"> "General"> Software Update.

بعدها، عليه فتح صفحة الإعدادات أي Settings على هاتف آيفون، ثمّ الضغط على اسمه في أعلى الصفحة، وتحديد "كلمة السرّ" المطلوبة، ثم اختيار "Legacy Contact".

في هذه الخطوة، على المستخدم اختيار ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة أو الأصدقاء. وعند الانتهاء، سوف يتلقى رمز دخول. هنا، عليه أن يقوم بطباعة الصفحة والاحتفاظ بها في مكان آمن، لكي يتمكن الأشخاص المختارين من تقديمها مع شهادة الوفاة للوصول إلى الحساب.

ومن جهتهم، فيمكن لهؤلاء الأشخاص زيارة موقع آبل لطلب الوصول إلى الحساب بعد وفاة المستخدم.