دراسة تكشف... علماء الفضاء وجراحو الأعصاب ليسوا "أكثر ذكاءً" من غيرهم

وجدت دراسة جديدة أن علماء الفضاء وجراحي الدماغ ليسوا أكثر ذكاء من الأشخاص الآخرين.

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LBCI News Lebanon

وجدت دراسة جديدة أن علماء الفضاء وجراحي الدماغ ليسوا أكثر ذكاء من الأشخاص الآخرين، خلافاً للاعتقاد الشائع والصورة النمطية حيال هذا الموضوع.

ونظر باحثون، من كلية لندن الجامعية، إلى نسبة ذكاء علماء الفضاء وجراحي الدماغ، وقارنوا النتائج بنسبة ذكاء الأشخاص الّذي يعملون في مهن أخرى.

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وفي تفاصيل الدراسة ، فقد قارن فريق العمل، في الدراسة المنشورة في مجلة The BMJ، ذكاء 329 عالم فضاء و72 جراح دماغ وأعصاب مع 18257 فرداً من عامة السكان.

وأكمل المشاركون اختباراً عبر الإنترنت لقياس مستوى الذكاء، ويتضمن التخطيط والاستدلال والانتباه ومعالجة المشاعر. كما تم أخذ العوامل الأخرى، التي قد تؤثر على الذكاء، في الاعتبار مثل الهوية الجندرية، التعامل مع الآخرين والخبرة في التخصص.

وكشفت النتائج أن علماء الفضاء وجراحي الأعصاب كانوا متطابقين بشكل متساوٍ في معظم الجوانب، على الرغم من أن علماء الفضاء أظهروا قدرة أفضل في التلاعب بعقول الآخرين، بينما كان جراحو الأعصاب أفضل في حلّ المشاكل الدلالية.

وعندما تمت مقارنة النتائج المذكورة مع بقية المشاركين، اتّضح أن المتخصصين في جراحة الدماغ والأعصاب كانوا قادرين على حل المشاكل بشكل أسرع من بقية المشتركين، إلا أنهم أظهروا سرعة أبطأ في استعادة الذاكرة.