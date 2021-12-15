بعد حادث مميت... شركة لسيارات الأجرة في باريس تعلق استخدام سيارات تسلا

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أوقفت شركة (جي7) الرائدة في مجال سيارات الأجرة في العاصمة الفرنسية باريس استخدام سيارات تسلا من طراز (موديل3) ضمن أسطولها بعد حادث مميت لإحدى سياراتها في مطلع الأسبوع.وقال يان ريكوردل نائب الرئيس التنفيذي لجي7 إن سائق سيارة أجرة من ذلك الطراز كان مصطحبا أسرته إلى مطعم خارج ساعات العمل عندما وقع الحادث مساء السبت.وقال مصدران يوم الثلاثاء إن الحادث أفضى إلى مقتل شخص. وقال أحد المقربين من التحقيق إن 20 آخرين أصيبوا، مضيفا أن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن السيارة صدمت دراجا وثلاثة من المارة قبل أن تصطدم بشاحنة صغيرة (فان)، ليصاب سبعة بجروح خطيرة.وقالت مجموعة جي7 إنها ستعلق استخدام 37 سيارة تسلا من موديل 3 ضمن أسطولها لحين اكتمال تحقيق الشرطة في القضية.ونقل ريكوردل ما أوردته شركة تسلا يوم الاثنين بأن تحقيقا أوليا استبعد وجود عطل فني في السيارة. وقال المسؤول التنفيذي في جي7 إن السائق حاول استخدام المكابح لكن سرعة السيارة زادت بدلا من ذلك. ولم يتضح ما إذا كانت السيارة تعمل في وضع السائق الآلي.وقال جيروم كوميه، رئيس بلدية الدائرة 13 في باريس، على تويتر "تشير العناصر الأولى من التحقيق إلى أن دواسة الوقود تعطلت" بانتظار تحقيقات الشرطة.