فيسبوك تحذف تقارير روسية تزعم أن "قصف مستشفى أطفال خدعة"

أكّد متحدث باسم شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، الأربعاء أن الشركة حذفت منشورات روسية رسمية زعمت أن تقارير عن قصف روسيا مستشفى أطفال في أوكرانيا ما هي إلا خدعة، غير أن رسائل مماثلة ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وذكرت وكالة رويترز أن كلّ من تويتر وتليغرام امتنع عن الرّد على طلباتها للتعليق.
وفي هذا السياق، لم ترد سفارات روسيا في كوستاريكا والدنمارك واليونان وأيسلندا وجامايكا واليابان والمكسيك وتونس بعد على طلب للتعليق بشأن منشوراتها على فيسبوك.
ومن جهته، فقد أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، قُتلوا في ضربة جوية الأسبوع الماضي على مستشفى للولادة والأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية.