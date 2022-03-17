علوم وتكنولوجيا 17 آذار 2022 - 13:02 17/03/2022 13:02:08 اختبار من نتفليكس لفرض رسوم على مشاركة الحسابات بين الأصدقاء

اختبار من نتفليكس لفرض رسوم على مشاركة الحسابات بين الأصدقاء

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LBCI News Lebanon





وفي التّفاصيل التي أفادها موقع "

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وفي هذا الإطار، ستنفذ "نتفليكس" هذه السياسة الجديدة خلال فترة اختبار كما ستقدّم حسومات عند إضافة مستخدم إضافيّ للخدمة.



ويُشار إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تحاول فيها الشركة فرض قيود على مشاركة كلمة المرور، فقد حاولت في العام الماضي تجربة أداة للتحقّق من الحساب لمنع المستخدمين غير المصرّح لهم من الاستيلاء على حسابات الآخرين. بعد أسابيع قليلة على إعلان زيادة الأسعار، كشفت منصة نتفليكس عن إجراءات صارمة قد تساعد في الحدّ من مشاركة كلمات المرور بين الأشخاص الذين لا يعيشون في المنزل نفسه وذلك من خلال مطالبتهم بدفع رسوم إضافية.وفي التّفاصيل التي أفادها موقع " ذا فيرج " التّقني، قال مدير ابتكار المنتجات في الشركة، شين غيي لونغ، في إحدى التدوينات إنّ مشاركة الحسابات يؤثّر سلباً على قدرة الشركة في تقديم برامج تلفزيونية وأفضل الأفلام الجديدة للمشتركين لافتاً إلى ضرورة توضيح كيفية مشاركة الحسابات لمنع أي حيرة وارتباك.وفي هذا الإطار، ستنفذ "نتفليكس" هذه السياسة الجديدة خلال فترة اختبار كما ستقدّم حسومات عند إضافة مستخدم إضافيّ للخدمة.ويُشار إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تحاول فيها الشركة فرض قيود على مشاركة كلمة المرور، فقد حاولت في العام الماضي تجربة أداة للتحقّق من الحساب لمنع المستخدمين غير المصرّح لهم من الاستيلاء على حسابات الآخرين.



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