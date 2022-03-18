بعد حظر إنستغرام... روسيا تستعدّ لإطلاق تطبيقها "روسغرام"

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تستعدّ روسيا لإطلاق تطبيق بديل لتطبيق إنستغرام الشهير وذلك بعدما سمحت المنصة باستخدام خطاب الكراهية والتحريض ضدّ الرّوس والتضييق على الإعلام الروسي.وفي التّفاصيل، من المقرر إطلاق التّطبيق "روسغرام" في 28 آذار وسيسمح بمشاركة الصور محليّاً في خطوة لسدّ الفجوة التي تركها إنستغرام بعدما حجبته السلطات الأسبوع الماضي.وسيشتمل التطبيق على وظائف إضافية كالتمويل الجماعي والوصول المدفوع لبعض المحتوى.وفي هذا الإطار، قال مدير العلاقات العامة في "روسغرام" ألكسندر زوبوف عبر منصة "فكونتاكتي" إنّ شريكه كيريل فيليمونوف والمطوّرين التكنولوجيين قرروا خوض هذا التحدّي وعدم تفويت الفرصة لابتكار تطبيق يُنافس تطبيق إنستغرام الذي يحظى بشهرة واسعة في روسيا.والجدير بالذّكر أنّ منصة "روسغرام" ليست الوحيدة التي أُنشئت في روسيا إذ تمّ إطلاق منصة "يابي" (Yappy) كمنافسٍ محلي لتطبيق "تيك توك"، كما تملك روسيا منصة "تليغرام" التي تزداد شعبيّتها حول العالم عاماً بعد عام.