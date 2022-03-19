علوم وتكنولوجيا
19 آذار 2022 - 04:09
Back

اتهامات تلاحق غوغل بالتحيز الممنهج ضد الموظفين ذوي البشرة السوداء

"وظائف منخفضة المستوى ورواتب أقل..." Lebanon, news ,lbci ,أخبار عنصرية, دعوى قضائية, بشرة سوداء,غوغل,"وظائف منخفضة المستوى ورواتب أقل..."
episodes
اتهامات تلاحق غوغل بالتحيز الممنهج ضد الموظفين ذوي البشرة السوداء
Lebanon News
اتهمت دعوى قضائية رفعت يوم الجمعة محرك البحث العالمي غوغل بالتحيز العنصري الممنهج ضد الموظفين ذوي البشرة السوداء قائلة إن الشركة تقلدهم وظائف منخفضة المستوى وتدفع لهم رواتب أقل وتحرمهم من فرص الترقي.

وقالت الدعوى إن غوغل تنتهج "ثقافة متحيزة عنصريا" تحابي الرجال البيض حيث يشكل السود 4.4 في المئة فقط من الموظفين ونحو ثلاثة في المئة من القيادة وقوتها العاملة في مجال التكنولوجيا.
الإعلان

وقالت أيضا مقيمة الدعوى أبريل كيرلي إن غوغل التابعة لشركة ألفابيت أخضعت السود لبيئة عمل معادية بما في ذلك عن طريق مطالبتهم في كثير من الأحيان بإظهار هويتهم أو استجوابهم من قبل الأمن في مقرها بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

وأقيمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

وجاءت الدعوى بعد أن بدأت هيئة تنظيم الحقوق المدنية في الولاية التحقيق في طريقة معاملة غوغل للموظفات من السود واحتمال تعرضهن للتمييز في مكان عملهن.

وقالت كيرلي إن غوغل وظفتها في 2014 لتصميم برنامج توعية لكليات السود التاريخية.
وأضافت أنه ثبت أن تعيينها "حيلة تسويقية" مع بدء المديرين في تشويه سمعة عملها ووصفها بأنها امرأة سوداء "غاضبة" وتجاهلوها في الترقيات.

وأشارت كيرلي إلى أنّ غوغل أقالتها في  أيلول 2020 بعد أن بدأت هي وزملاؤها العمل على قائمة الإصلاحات المطلوبة.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً